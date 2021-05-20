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Амкар, первый матч, футбол (2020) | Фото: vk.com/permsport59

РФС одобрил заявку футбольного клуба "Амкар" на вступление в Профессиональную футбольную лигу

РФС одобрил заявку футбольного клуба "Амкар" на вступление в Профессиональную футбольную лигу в сезоне 2021-2022, передает корреспондент Накануне.RU.

После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

7 августа 2020 г. "Амкар" был возрожден. Бренд спортивного коллектива был передан действующей футбольной команде "Академия".

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что готов вернуться в возрожденный клуб только в качестве консультанта.

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РФС одобрил заявку футбольного клуба "Амкар" на вступление в Профессиональную футбольную лигу

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Теги: Амкар, клуб, профессиональная футбольная лига



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