21 Мая 2021
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Общество В России
коллаж, младенец, новорожденный, бирка, Д-503, Замятин (2018) | Фото: Накануне.RU

От российских "суррогатных" детей заказчики отказываются как от "некачественных"?

В России регулярно и постоянно происходят отказы заказчиков от "суррогатных" детей. Об этом заявил руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
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За последнее время произошло 12 случаев отказа от "суррогатных" детей китайцами. Речь идет не о невозможности увезти детей, а именно об отказах из страха того, что они могут быть заражены коронавирусом. Об этой беде в РПЦ заявляли и ранее, еще до коронавируса. Причиной отказа могло было и то, что ребенок просто не понравился на вид заказчику. Недавно так отказался от ребенка заказчик из Бельгии. Теперь все эти дети окажутся в приютах.

Отказы от детей вызваны еще и тем, что заказчики зачастую даже не сдают свои половые клетки, то есть вовсе не являются донорами или "генетическими родителями". Они просто платят деньги. Дети для них фактически чужие.

Ведущая Александра Машкова-Благих пишет, что заказчик ребенка - это покупатель, и он имеет права отказаться от "некачественного товара". Деньги "распилены" между участниками сделки, ребенок остался сиротой, а государство, разрешающее этот бизнес, обязано предоставить места в приютах. Именно из-за огромной коррупционной составляющей власти и не могут запретить этот бизнес под тем предлогом, что "никого нельзя лишать счастья материнства". Это, к слову, противоречит Семейному кодексу, поскольку заведомо лишает детей права знать своих родителей. Которых у "суррогатных" детей в ряде случаев заранее известно, что нет. Например, когда ребенка заказывают "одинокие". А среди иностранцев "одинокие" содомиты составляют значительную часть.

Недавно Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) выступила против того, чтобы запретить иностранцам покупать в России "суррогатных" детей.

"Это ассоциация частных продавцов детей и тех, кто наживается на горе бесплодия", - написала Машкова-Благих.

О торговле детьми через суррогатное материнство на днях заявил патриарх Кирилл в Госдуме. Он призвал положить этому конец. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой, который входит в рабочую группу по разработке законопроекта о регулировании услуг суррогатного материнства, написал, что он "будет внесен и принят в весеннюю сессию, каким бы сильным ни было сопротивление выгодоприобретателей от торговли детьми". При этом от части первоначальных норм придется отказаться, в частности от требования быть в браке, признал Толстой.

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От российских "суррогатных" детей заказчики отказываются как от "некачественных"?

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Теги: суррогатное материнство,



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