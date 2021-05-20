21 Мая 2021
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Политика В России
Константин Бабкин, &quot;Партия Дела&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба &quot;Партии Дела&quot;

"Вернутся 600 млрд долларов!" "Партия Дела" представила проект обновленной программы

Россию следует рассматривать как самостоятельную цивилизацию, а не как сырьевой придаток или мост между Востоком и Западом. Только в этом случае возможен выход из кризиса экономики, морали и экологии, в этом уверен председатель федерального совета "Партии Дела" Константин Бабкин. Возглавляемое им политическое объединение 20 мая на конференции в Москве представило обновленную программу "Новый курс", передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Константин Бабкин, сегодняшний мир пребывает в состоянии тревоги и неопределенности, в кризисе морали, экономики и экологии. Разные партии видят решение этой проблемы в разном: в борьбе классов, в борьбе за свободу личности. Лидер "Партии Дела" убежден, что решение — в правильном взгляде на нашу страну, как на самостоятельную цивилизацию, которая объединяет разные народы и нации, но при этом опирается на свою богатую историю и культуру.

"Когда мы начнем рассматривать Россию как отдельное государство, то сразу поймем, что должны перестать вкладываться в экомику зарубежных стран, а развивать свою. Это понимание сразу дает нам 600 млрд долларов! Правильный взгляд на денежно-кредитную политику приведет нас к необходимости снизить стоимость кредитов во много раз, повысить покупательную способность граждан, расширить внутренний рынок, дать нашим производителям дешевые кредиты и развивать свой бизнес", — отметил Константин Бабкин.

Константин Бабкин(2021)|Фото: Пресс-служба "Партии Дела"

Одновременно с этим, как считает лидер партии, в остальных сферах — внешнеторговых отношениях, образовании и культуре, промышленности и ВПК — найдутся верные решения, и страна выйдет из кризиса.

Например, станет очевидно, что пора обложить налогами процесс вывода денег из России. Это можно сделать, по словам Бабкина, за две недели.

Константин Бабкин, "Партия Дела"(2021)|Фото: Пресс-служба "Партии Дела"

В этом году "Партия Дела" не будет участвовать в выборах в Госдуму, однако планирует участвовать в региональных выборах в Ингушетии, Дагестане, Приморском крае и Омской области, а также в муниципальных кампаниях ряда субъектов РФ, рассказал секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин.

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"Вернутся 600 млрд долларов!" "Партия Дела" представила проект обновленной программы

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Теги: партия дела, программа новый курс, константин бабкин



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