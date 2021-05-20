Россияне не поддерживают идею об обязательной вакцинации от COVID-19

Большинство россиян (66%) негативно отреагировали на идею обязательной вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.ru.

По словам противников обязательной вакцинации, это является нарушением прав граждан.

Одобряет идею обязательной вакцинации почти каждый пятый (19%) россиянин. Преимущественно в пользу данной меры высказывались люди старше 45 лет. 15% опрошенных затруднились с оценкой инициативы.

Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок. В Кремле сообщили, что не занимаются подготовкой законопроекта об обязательной вакцинации россиян от коронавируса.