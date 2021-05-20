Из-за утонувшего на Ямале младенца возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении надымчанина, управлявшего моторной лодкой "Казанка-5М4". Лодка перевернулась - в результате погиб пятимесячный ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, мужчина не имел удостоверения на право управления маломерным судном. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вечером 18 мая он и семь пассажиров, четверо из которых - дети, плыли по реке в направлении села Кутопьюган. Лодка опрокинулась. Спасательных жилетов или нагрудников не было ни у кого из сидящих в лодке. Водитель и шестеро пассажиров смогли выбраться на берег самостоятельно. Пятимесячный ребенок погиб.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.