21 Мая 2021
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лодка, следственный комитет (2021) | Фото: yanao.sledcom.ru

Из-за утонувшего на Ямале младенца возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении надымчанина, управлявшего моторной лодкой "Казанка-5М4". Лодка перевернулась - в результате погиб пятимесячный ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, мужчина не имел удостоверения на право управления маломерным судном. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вечером 18 мая он и семь пассажиров, четверо из которых - дети, плыли по реке в направлении села Кутопьюган. Лодка опрокинулась. Спасательных жилетов или нагрудников не было ни у кого из сидящих в лодке. Водитель и шестеро пассажиров смогли выбраться на берег самостоятельно. Пятимесячный ребенок погиб.

лодка, следственный комитет(2021)|Фото: yanao.sledcom.ru

лодка, следственный комитет(2021)|Фото: yanao.sledcom.ru

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.

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Из-за утонувшего на Ямале младенца возбуждено уголовное дело

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Теги: утопление, лодка, Надым, младенец



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