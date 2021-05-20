В Екатеринбурге водитель насмерть сбил дорожного рабочего, скрываясь от погони ГИБДД

Сегодня ночью в Екатеринбурге 22-летний водитель Volkswagen Golf устроил погоню с четырьмя экипажами полка ДПС, в ходе которой погиб дорожный рабочий.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около 3.40 сотрудники ДПС заметили ДТП с участием вышеупомянутого автомобиля и грузовика. Заметив патруль, водитель поспешил скрыться с места аварии и всячески игнорировал требования остановиться.

Трагедия произошла на Егоршинском подходе напротив здания № 4б по улице Новогородцевой спустя 10 минут. Volkswagen Golf сбил на большой скорости дорожного рабочего, шедшего по обочине в попутном направлении. В результате 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик скончался от полученных травм на месте, не дождавшись кареты "скорой".

Впоследствии к погоне присоединилось еще три экипажа ДПС и применили огнестрельное оружие. Водитель остановился только после того, как задние колеса его авто были пробиты. По словам самого "гонщика", он опасался очередного привлечения к административной ответственности, поскольку привлекался за нарушения ПДД РФ 27 раз за четыре года стажа. При себе он не имел водительского удостоверения, однако был трезв.

В авто также находились еще три человека, двое из которых несовершеннолетние друзья водителя 16 и 17 лет. Они пояснили, что приехали в Екатеринбург из Богдановича, чтобы покататься по городу.

В отношении автомобилиста составлено пять административных материалов. Проводится расследование.