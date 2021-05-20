"Довести до 100% учителей": Куйвашев поручил обеспечить безопасность в школах после трагедии в Казани

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, который является председателем антитеррористической комиссии региона, потребовал обеспечить комплексную безопасность в школах.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор отметил, что трагедия в казанской школе показала: меры, принимаемые для защиты детей от преступных посягательств, не всегда достаточны и эффективны.

"А просчеты при организации охраны образовательных учреждений могут привести к очень тяжелым последствиям. В Свердловской области работа по обеспечению безопасности школ и школьников ведется системно и комплексно, на эти цели мы выделяем серьезные средства", - заявил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, в прошлом учебном году на антитеррористическую защищенность было направлено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Куйвашев подчеркнул, что надо еще раз проанализировать эффективность использования этих средств и принять дополнительные меры по совершенствованию пропускного режима, оснащению школ современными системами охраны и оповещения и другими инженерно-техническими средствами. Работу на 2021-2022 годы нужно вести уже сейчас.

"Прошу до начала Единых государственных экзаменов, несмотря на загруженность педагогических коллективов, еще раз довести до 100% учителей инструкции по поведению в случае возникновения нештатной ситуации. Кроме этого, в ближайшее время необходимо организовать комплексные учебные мероприятия для директоров школ с привлечением специалистов Росгвардии и полиции", - добавил глава региона.

Напомним, ранее свердловский губернатор поручил проверить местные школы после трагедии в Казани, где бывший ученик гимназии устроил стрельбу в учреждении.