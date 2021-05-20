"Довести до 100% учителей": Куйвашев поручил обеспечить безопасность в школах после трагедии в Казани

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
Дети (2020) | Фото: Накануне.RU

"Довести до 100% учителей": Куйвашев поручил обеспечить безопасность в школах после трагедии в Казани

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, который является председателем антитеррористической комиссии региона, потребовал обеспечить комплексную безопасность в школах.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор отметил, что трагедия в казанской школе показала: меры, принимаемые для защиты детей от преступных посягательств, не всегда достаточны и эффективны.

"А просчеты при организации охраны образовательных учреждений могут привести к очень тяжелым последствиям. В Свердловской области работа по обеспечению безопасности школ и школьников ведется системно и комплексно, на эти цели мы выделяем серьезные средства", - заявил Евгений Куйвашев.

Средняя школа №25 Верхней Пышмы(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам губернатора, в прошлом учебном году на антитеррористическую защищенность было направлено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Куйвашев подчеркнул, что надо еще раз проанализировать эффективность использования этих средств и принять дополнительные меры по совершенствованию пропускного режима, оснащению школ современными системами охраны и оповещения и другими инженерно-техническими средствами. Работу на 2021-2022 годы нужно вести уже сейчас.

"Прошу до начала Единых государственных экзаменов, несмотря на загруженность педагогических коллективов, еще раз довести до 100% учителей инструкции по поведению в случае возникновения нештатной ситуации. Кроме этого, в ближайшее время необходимо организовать комплексные учебные мероприятия для директоров школ с привлечением специалистов Росгвардии и полиции", - добавил глава региона.

Напомним, ранее свердловский губернатор поручил проверить местные школы после трагедии в Казани, где бывший ученик гимназии устроил стрельбу в учреждении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Довести до 100% учителей": Куйвашев поручил обеспечить безопасность в школах после трагедии в Казани

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, школы, безопасность, Казань



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети