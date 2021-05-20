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Экономика В России
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперты подсчитали масштабы "жадности" производителей еды и торговых сетей

Эксперты дали оценку масштабам "жадности" производителей продовольствия и торговых сетей. В 2020 году они, несмотря на кризис, не только не понесли убытков, но и смогли увеличить прибыль. Данные приводит "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования РЭУ им. Плеханова.

Так, во всей агропереработке доходы от реализации повысились на 11 процентов, тогда как прибыль от продаж — сразу на 20 процентов на фоне ажиотажного спроса в 2020 году.

По оценке РЭУ, только агрокомпании заработали на продуктах дополнительную чистую прибыль не менее 11 миллиардов рублей.

В 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания в России в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности, сообщила доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская.

Производители масла и сахара, в отношении которых в 2021 году было принято соглашение о фиксации цен, по оценке РЭУ получили сверхмаржинальность.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем. Выступая с отчетом в Госдуме, премьер-министр заявил, что многие предприниматели повысили цены на продукты. Это подтолкнуло рост цен.

В правительстве считают, что рост цен на продукты в России ниже, чем в мире в целом. Об этом сообщила заместитель председателя кабмина РФ Виктория Абрамченко, которая сослалась на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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Эксперты подсчитали масштабы "жадности" производителей еды и торговых сетей

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Теги: продовольствие, производители еды, прибыль



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