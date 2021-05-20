Под давлением общественности глава Башкирии отменил запрет невакцинированным родителям приходить в школу

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил свой запрет для родителей без справки о вакцинации или наличии антител приходить в школу, в том числе на выпускной.

Как сообщалось, недавно он издал соответствующий указ. После этого в Генпрокуратуру поступило более 2 тыс. жалоб, сообщает общественный уполномоченный по защите семьи. И вчера Хабиров своим новым указом внес изменения в указ.

Теперь "по решению руководителя организации, на утренники, последние звонки, проводимые в закрытых помещениях, могут быть допущены родители (законные представители) обучающихся без предъявления указанных медицинских документов (то есть медицинских справок, касающихся здоровья и вакцинации) при строгом выполнении правил поведения, установленных настоящим Указом".

При этом формально Хабиров не запретил требовать справки, а отменил только их обязательность, предоставив это на усмотрение директоров школ.

Запреты приходить на школьные мероприятия без справки о вакцинации или наличии антител также введены в Оренбургской и Ивановской областях. В ряде регионов требуют отрицательный тест на коронавирус.

Все это похоже на открытый шантаж, считает уполномоченный, который возмущен тем, что в школах и садиках регулярно собирают с родителей деньги, а теперь еще и запрещают доступ к своим детям.

"Налицо новый этап огосударствления наших детей, когда региональные чиновники и Роспотребнадзор почему-то присваивают себе право решать, кто, где и когда будет общаться с нашими детьми, оставляя родителей за бортом, либо выставляя кабальные условия для доступа к их детям", - отмечает уполномоченный по защите семьи.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова до сих пор этим вопросом не занималась и никак не реагировала.

Также обращает на себя внимание абсурдность требований региональных властей - иметь прививку или антитела для защиты окружающих. Прививка защищает не окружающих, а только привитого, который может так же переносить вирус, как и любой человек. То есть требование о вакцинации или антителах противоречит заявленной цели.