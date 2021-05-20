Глава Екатеринбурга одобрил проведение электроэнергии на объект строящейся ледовой арены

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил обеспечить строящуюся многофункциональную ледовую арену в границах ул. Декабристов – Степана Разина – Народной воли – набережной реки Исети электроэнергией. Для этого будут использованы две кабельные линии напряжением в 10 киловольт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, арена станет единственным в регионе объектом, отвечающим требованиям 12 международных спортивных федераций и первым, где станет возможно проведение крупных мероприятий вместимостью до 15 тыс. зрителей.

Помимо этого, на заседании комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования, также был одобрен переход земельного участка площадью 3 тыс. 538 квадратов из федеральной собственности в муниципальную. Передача территории в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта позволит Екатеринбургу на законных основаниях реализовать в жизнь планы по развитию улично-дорожной сети.

Напомним, строительство новой домашней арены для хоккейного клуба "Автомобилист" началось в сентябре прошлого года. В июне прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын и экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский проверили ход работ на строительной площадке. Тогда сообщалось, что все работы идут по графику.

В прошлом на месте возведения арены много лет стояла недостроенная телебашня, которую снесли в марте 2018 года.