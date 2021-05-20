21 Мая 2021
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волчанск стела (2007) | Фото: Накануне.ru

Волчанск стал лидером в голосовании за объекты благоустройства на Среднем Урале

На Среднем Урале подвели промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства. Названы города-лидеры.

Речь идет о дизайн-проектах планируемых к благоустройству в 2022 году общественных территорий. По данным Минстроя РФ, с 26 апреля по 18 мая на платформе 66.gorodsreda.ru свои голоса за них отдали почти 490 тысяч свердловчан.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, высокую динамику в выборе демонстрируют жители Волчанска (за проекты городской набережной здесь уже проголосовала почти треть горожан), а также Дегтярска, Кировграда, Михайловска, Верхней и Нижней Туры, Асбеста и Каменска-Уральского.

Кроме них, уверенное место в двадцатке лидеров сохраняют Верхний Тагил, Тавда, Алапаевск, Верхотурье, Красноуральск, Туринск, Арамиль, Нижние Серги, Краснотурьинск, Каменский, Новолялинский и Невьянский городские округа.

Евгений Куйвашев во время голосования за дизайн-проект благоустройства территории(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Ранее к участникам голосования через волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды" присоединился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Оно продлится до 30 мая, принять участие в нем могут все уральцы старше 14 лет.

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Волчанск стал лидером в голосовании за объекты благоустройства на Среднем Урале

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Теги: благоустройство, объекты, голосование, города, Средний Урал



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