Волчанск стал лидером в голосовании за объекты благоустройства на Среднем Урале

На Среднем Урале подвели промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства. Названы города-лидеры.

Речь идет о дизайн-проектах планируемых к благоустройству в 2022 году общественных территорий. По данным Минстроя РФ, с 26 апреля по 18 мая на платформе 66.gorodsreda.ru свои голоса за них отдали почти 490 тысяч свердловчан.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, высокую динамику в выборе демонстрируют жители Волчанска (за проекты городской набережной здесь уже проголосовала почти треть горожан), а также Дегтярска, Кировграда, Михайловска, Верхней и Нижней Туры, Асбеста и Каменска-Уральского.

Кроме них, уверенное место в двадцатке лидеров сохраняют Верхний Тагил, Тавда, Алапаевск, Верхотурье, Красноуральск, Туринск, Арамиль, Нижние Серги, Краснотурьинск, Каменский, Новолялинский и Невьянский городские округа.

Ранее к участникам голосования через волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды" присоединился и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Оно продлится до 30 мая, принять участие в нем могут все уральцы старше 14 лет.