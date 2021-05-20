21 Мая 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: Алексей Вихарев

Алексей Вихарев помог организовать городские фермы в образовательных учреждениях Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев помог школе № 66 и педагогическому университету организовать городские фермы в образовательных учреждениях.

Экобоксы – автоматические системы для выращивания растений, для них нужен лишь питательный раствор. Можно настроить режим освещения, продолжительность светового дня, циркуляцию воздуха и другие параметры, и круглый год в них будут расти овощи, ягоды и многое другое.

"Закупил для совместного проекта "Сити-фермер" три экобокса. Два из них находятся в школе, один – в педуниверситете. Побывал в школе, посмотрел, как они работают. В качестве эксперимента ученики посадили капусту брокколи. Будут наблюдать, насколько рост овощной культуры зависит от продолжительности светового дня", - прокомментировал депутат у себя в соцсетях.

(2021)|Фото: Алексей Вихарев

(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Учащиеся школы № 66, начиная с 7 класса, ходят на мастер-классы в УрГПУ, где также появился экобокс. Благодаря этому ещё больше детей познакомятся с современной технологией фермерства, возможно, для кого-то из них это станет будущей профессией, ведь городские фермы с экономией ресурсов востребованы уже сейчас.

Напомним, что недавно Вихарев получил травму по время экологического рейда и сейчас передвигается на костылях.

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Алексей Вихарев помог организовать городские фермы в образовательных учреждениях Екатеринбурга

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Теги: городская ферма, экобокс



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