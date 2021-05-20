21 Мая 2021
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Экономика В России
Уралэлектромедь, производство сплавов цветных металлов (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

СП заявила об уменьшении запасов стратегических видов сырья

Зависимость от зарубежных поставок дефицитных минералов в условиях санкций подвергает риску национальную безопасность России. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр в 2018-2020 гг.

В ходе проверки Счетная палата выявила 42 значимых риска. Однако управление государственным фондом недр осуществляется неэффективно, отметил аудитор Алексей Каульбарс. Так, не проводятся геологоразведочные работы в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. Меры по их импортозамещению не определены. Воспроизводство дефицитных и стратегических ископаемых находится лишь на уровне 32%. Запасы стратегического и дефицитного минерального сырья сокращаются почти по всем позициям. При этом многие из них имеют важное значение для развития отраслей экономики.

Марганец, хром, титан, йод на 100% ввозятся из-за рубежа, медь и молибден - почти на 50%, бокситы - на 70%. В целом импортируется около трети стратегических видов минерального сырья. Среди дефицитных - более 60%. После развала СССР существенно уменьшена или прекращена полностью добыча редкоземельных металлов. А Россия отстала от мирового уровня технологий обогащения и переработки твердых полезных ископаемых.

В отчете отмечается также ухудшение финансово-экономического состояния части дочерних обществ АО "Росгеология" и износ основных производственных фондов.

В результате есть реальные риски снижения конкурентоспособности России на внешних рынках по минерально-сырьевой базе. Может быть поставлено под угрозу полноценное функционирование отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины.

Счетная палата предлагает направить информационные письма о положении дел президенту, Правительству, профильным должностным лицам.

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СП заявила об уменьшении запасов стратегических видов сырья

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Теги: счетная палата, полезные ископаемые, сырье



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