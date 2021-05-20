Два штата Индии объявили эпидемию "черной плесени" на фоне COVID-19

Власти индийских штатов Телангана и Раджастхан объявили эпидемию грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень").

Грибковое заболевание чаще всего поражает переболевших коронавирусом, сообщает The Indian Express.

Вспышку "черной плесени" зафиксировали в Индии в начале этого месяца. В штате Раджастан насчитывают около 100 пациентов с заболеванием, для их лечения в больнице Савай Ман Сингха создано специальное отделение.

Глава минздрава штата Телангана также подтвердил эпидемию мукормикоза в своем регионе.

В Индии продолжается вторая волна эпидемии коронавируса, ежедневная заболеваемость составляет сотни тысяч случаев, счет ежедневных смертей идет на тысячи. Самый высокий уровень заражений в стране сейчас фиксируется на западном побережье, в штате Гоа, чрезвычайно популярном у туристов: в последние дни здесь каждый второй сданный тест на коронавирус оказывается положительным.