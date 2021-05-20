Заксобрание Прикамья поддержало субсидию в 116 миллионов для пермского свинокомплекса

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали выплату субсидии в размере 116 млн руб. пермскому свинокомплексу, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные средства предприятию необходимы в связи с ростом цен на зерно для комбикормов, а также из-за снижения закупочных цен на мясо свиней.

Из этих средств 69,3 млн руб. будет направлено на приобретение зерна для комбикормов. Расходы на оплату труда сотрудников свинокомплекса оцениваются в 29,7 млн руб., на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию планируется направить 11,3 млн руб., приобретение ветеринарных препаратов — 5,6 млн руб.

Депутат Александр Григоренко поинтересовался планами по приватизации предприятия. Министр финансов Екатерина Тхор ответила что власти края ведут работу по возможности приватизации данного предприятия и уточнила, что на заседании комитета по бюджету, который состоялся накануне, было принято решение подробно рассмотреть этот вопрос по итогам девяти месяцев.

Напомним, первый квартал 2021 года свинокомплекс завершил с убытком в 161,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось. Представитель "Майского содружества" Павел Волегов назвал положение комплекса "критическим". Он сообщил о задержках зарплат, о том, что наблюдается падеж поголовья и о возникших проблемах с закупкой кормов.

Поголовье принадлежит прежнему владельцу предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский". В АО свиньи находятся на ответственном хранении. По словам первого замгендиректора свинокомплекса Жанны Перевойко, на одно животное приходится 600-800 г корма при норме 2,6 кг.

В 2020 г. АО получило краевую субсидию в 200 млн руб. Деньги полностью потрачены на корма, которые предприятие растянуло на три с половиной месяца. Долг по зарплате АО постарается закрыть до конца апреля.