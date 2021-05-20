Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей

Многие россияне готовы сменить профессию или переехать в другой город ради заработной платы в 250 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", передает РИА Новости.

Так, 51% опрошенных рассказали, что ради указанной зарплаты они могли бы сменить профессию. Еще 40% готовы переехать в другой город или страну.

36% респондентов согласны отказаться от отпуска, а 35% готовы взять на себя дополнительные обязанности.

Кроме того, около 25% опрошенных готовы работать без выходных, а 10% - отложить планирование семьи.

Стоит отметить, что только 1% опрошенных уже имеет такой доход.

Ранее сообщалось, что россияне назвали месячный доход, необходимый для счастья – в среднем эта сумма составляет 173 тысячи рублей. Самые высокие запросы - у жителей Москвы, которым необходимо 224 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Любопытно, что у мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей.