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Общество Тюменская область
(2004) |

В Тюмени выбрали лучшего каменщика УрФО

В Тюмени состоялся федеральный (заключительный) этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области по номинации "Лучший каменщик", сообщили Накануне.RU в областном Главном управлении строительства.
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Конкурсанты, среди которых – как действующие каменщики, так и студенты, выполняли практическое задание в условиях, максимально приближенным к реальным, на строительной площадке "ИНКО и К" будущего дома ЖК "Ария" в районе улицы Тимофея Кармацкого. За выполнение работы следила судейская комиссия. После выполнения практического задания по кирпичной кладки, все конкурсанты сдали теоретическую часть.

По результатам испытаний первое место в группе рабочих занял Аркадий Лепихин (ИП Валерий Бакин, Тюмень), второе место – Николай Казаринов (АО "Мостострой-11" "Строительное управление" Тюмень), третье место – Артур Сафиуллин (ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" Нижневартовск).

В группе обучающихся – первое место занял Вадим Меньщиков (ФГБОУ ВО ТИУ "Многопрофильный колледж" Тюмень), второе место – у Ивана Старикова (ГБПОУ "Южно-уральский многопрофильный колледж" г. Челябинск), третье место занял Марат Вильданов (БУ "Югорский политехнический колледж"). Все призеры первых трех мест получат денежное поощрение.

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В Тюмени выбрали лучшего каменщика УрФО

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Теги: лучший каменщик, конкурс. славим человека труда



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