21 Мая 2021
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торощин игорь андреевич депутат законодательного собрания свердловской области (2016) | Фото: Накануне.ru

Вдова погибшего на охоте свердловчанина заподозрила в убийстве депутата Госдумы Торощина

В деле депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, избравшегося от ЛДПР и обвиняемого в непредумышленном убийстве приятеля на охоте, возник новый поворот. Вдова убитого бизнесмена Сергея Титова заявила о вероятности стрельбы из ружья со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Игоря Торощина. Девушка рассказала корреспонденту Накануне.RU, что политик игнорирует судебные заседания и странно себя ведет. При этом его не опрашивали на полиграфе, не брали одежду для исследования и отпечатки пальцев.

"Депутат Государственной думы уклоняется от закона и не ходит на судебные заседания, несмотря на то, что является главным и основным свидетелем по делу. Владельцу ружья Михаилу Кормильцеву задали вопрос, и он сказал, что он проснулся от выстрела. Я у него спросила: "А кто был в лодке? Он мне ответил, что Торощин тоже был в лодке, в которой погиб мой муж. Почему-то у всех была взята одежда для исследования, срезы ногтей, а у Игоря нет. На полиграфе тоже не опрашивали и не брали отпечатки пальцев. То есть он "отмазался" просто и все? У меня есть подозрения, что стрелял Торощин. Я писала в социальные сети Торощину о том, что он трус, что не приехал на заседания. А он просто меня заблокировал!" - не скрывая эмоций сказала Вероника Титова.

Также потерпевшая по делу отметила, что один из свидетелей в ответ на ее вопросы о том, был ли Торощин вместе с ними, просто молчит. По ее мнению, он молчит в связи с тем, что в случае если он даст утвердительный ответ, то подставит своего друга, а если же опровергнет, то это будет считаться клеветой.

Девушка уверена, что, возможно, имеет место групповой сговор с целью дачи нужных показаний.

Сам депутат Госдумы Игорь Торощин отметил, что все обвинения в его адрес являются беспочвенными.

"Слова со стороны Вероники сейчас неуместны. Обвинения беспочвенны. Я завтра буду давать показания в суде по видеосвязи. Я всегда давал показания, когда требовалось. До всей этой истории моя жена дружила с женой Сереги. И я его очень уважал. Кстати, помогали ему с лечением. Делали несколько денежных переводов. Договаривались с медициной катастроф насчет вертолета, деньги перечисляли на лечение все те, кто находился с нами на рыбалке. Человек восемь, включая и меня и Александра Коркина.Но думаю, что его родители не знают об этом даже", - прокомментировал Накануне.RU политик.

Также Торощин изложил свою версию того рокового дня. Со слов либерал-демократа, его не было в той лодке, в которой был сделан выстрел. С его слов, он ее догнал на другой лодке после того, как услышал выстрел. После случившегося Торощин, судя по показаниям в деле, пересел в лодку с пострадавшим и стал звонить в экстренные службы.

На вопрос о том, почему Торощин как свидетель не был опрошен на полиграфе и почему у него не были взяты отпечатки, в Следственном управлении воздержались от комментариев, чтобы "не воспрепятствовать объективному расследованию, так как дело находится в суде в данный момент".

Напомним, что Коркина обвиняют в непредумышленном убийстве. Загадочное происшествие случилось в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Член фракции ЛДПР в свердловском парламенте катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Недавно Коркин покинул ряды ЛДПР.

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Вдова погибшего на охоте свердловчанина заподозрила в убийстве депутата Госдумы Торощина

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Теги: Игорь Торощин, Александр Коркин, Сергей Титов, стрельба



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