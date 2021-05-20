"Made in Germany". Немецкая делегация приедет на "Иннопром" в Екатеринбург

Делегация Германии подтвердила свое участие в международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, оператор "Дюссельдорф Мессе" сформирует единый стенд немецких предприятий "Made in Germany". Представительную бизнес-делегацию Российско-Германской внешнеторговой палаты возглавит председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

"Мы хотим пригласить всех, кому интересна тема "Индустрия 4.0 для устойчивого развития" на нашу панельную дискуссию и стенд. В планах работы на выставке также посещение предприятий Свердловской области", - рассказал директор по региональным вопросам Российско-Германской внешнеторговой палаты Сергей Быков.

"Нам интересен немецкий опыт в таких отраслях, как цифровизация, экология, вопросы сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, в том числе и в рамках реализации в Свердловской области национальных проектов", - заявил министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов.

Стоит отметить, что по итогам 2020 года Германия заняла второе место в списке 140 стран-контрагентов Среднего Урала. Товарооборот превысил 1,2 млрд долларов США.

Напомним, несмотря на ситуацию с коронавирусом, этим летом "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге в традиционном оффлайн-формате.