Глава ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

Директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты.

Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин встречался с лидерами Таджикистана и Узбекистана. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для объектов, где не хватает рабочей силы.

"Мы, в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия",— цитирует Калашникова ТАСС.

По мнению директора ФСИН, "спецконтингенту" надо построить общежития и предоставить рабочие места, решив, таким образом, трудовую проблему.

Также глава ФСИН сообщил, что в страдающей от лесных пожаров Сибири планируется создать исправительный центр, в котором осужденные будут выращивать саженцы и сажать деревья.

Он добавил, что спецконтингент можно привлекать к работе на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали, сообщает Regnum.