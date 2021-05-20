Жители Ямала впервые смогут поучаствовать во всероссийском полумарафоне "ЗаБег"

В этом году на Ямале впервые пройдет Всероссийский благотворительный полумарафон "ЗаБег.РФ". В забеге могут принять участие все граждане от шести лет и без противопоказаний по состоянию здоровья. Для этого необходимо заплатить от 200 до 500 руб. – деньги, которые будут направлены в ямальский благотворительный фонд поддержки детей "Ямине" для лечения детей с особенностями развития.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, забег пройдет 30 мая, и несмотря на то, что количество мест ограничено, ожидается в полумарафоне примет участие 450 человек. Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и подарками от организаторов, а за преодоление заявленной дистанции – медаль финишера. Победители и призеры в каждой дистанции будут награждены медалями.

Изначально "ЗаБег.РФ" на территории ЯНАО должен был пройти еще в прошлом году, однако планам провести благотворительное мероприятие помешал коронавирус. Сегодня участвовать в забеге можно и онлайн, зарегистрировавшись на официальном сайте марафона и загрузив скриншот о пробежке из любого трекера в личный кабинет.

Все собранные деньги собираются направить на помощь конкретным детям: Никите Ильину из Губкинского и Александру Кугут из Ноябрьска. Обоим мальчикам с особенностями развития необходима реабилитация. Внести пожертвование можно также на сайте фонда.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Демография" и способствует популяризации здорового образа жизни. Акция пройдет в 85 городах по всей стране.