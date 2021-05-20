21 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Филарет пригрозил Зеленскому пожаловаться в Конгресс США

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет, который называет себя "киевским патриархом" и возглавляет одноименную структуру, обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому по случаю лишения его организации в позапрошлом году госрегистрации.
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Подвигло Денисенко к обращению с угрозой более решительных действий то, что в США был официально зарегистрирован устав викариата "киевского патриархата в США и Канаде".

"Это событие свидетельствует о том, что США де-факто признает незаконность ликвидации "киевского патриархата" на Украине", - считает Денисенко.

Он призвал Зеленского посодействовать возвращению госрегистрации "киевского патриархата", которую тот имел до 30 января 2019 года. В случае продолжения игнорирования этого требования Денисенко пригрозил начать сбор подписей под заявлением в Конгресс США о религиозных преследованиях на Украине.

"Результатом такого обращения может стать Акт о религиозных преследованиях на Украине и зачисление в страны с тоталитарной системой правления", - предупреждает самозваный "патриарх".

Напомним, на базе двух раскольнических структур Фанар в конце 2018 года создал одну "единую поместную церковь", которую возглавил бывший личный секретарь Денисенко Сергей Думенко-Епифаний. Сам Денисенко был отодвинут от управления, и через полгода в ответ он восстановил "киевский патриархат". При этом украинская власть лишила его госрегистрации на основании решения "объединительного собора" от 15 декабря 2018 года. То есть вмешалась в число церковные вопросы, поскольку решения общественных организаций, которыми являются религиозные структуры, не могут быть обязательными для органов власти. При этом, согласно томосу экуменического патриарха Варфоломея, новая организация находится под опекой государства и фактически является государственной церковью. Поэтому Денисенко вряд ли удастся восстановить свою регистрацию, так как это угрожает опекаемой государством новой структуре.

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Филарет пригрозил Зеленскому пожаловаться в Конгресс США

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет, Владимир Зеленский



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