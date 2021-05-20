Уволен полицейский, который выложил в Сеть видео первого допроса казанского стрелка

Уволен полицейский, снявший на видео первый допрос стрелявшего в казанской школе Ильназа Галявиева и выложивший его в Сеть. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на соответствующий приказ министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

В МВД посчитали его проступок ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, порочащим честь сотрудника внутренних дел.

Этим же приказом непосредственный начальник провинившегося сотрудника, занимающий пост руководителя отдела уголовного розыска отдела полиции №12 "Гвардейский", понижен в должности и лишен премии на месяц.

На допросе, видео которого попало в Сеть, Галявиев, прикованный наручниками к скамье, называет себя богом и признается, что всех ненавидит.

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Девять человек были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее СКР сообщил, что из-за неадекватного поведения Галявиева проведение с ним следственных действий затрудняется. Также в Следственном комитете подтвердили, что у подозреваемого может быть психическое заболевание. Следователи разбираются с тем, как Галявиев приобрел оружие и как получил документы на разрешение на него.

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