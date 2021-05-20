21 Мая 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: www.uray.ru

Глава Югры встретится с жителями Кондинского района и Урая

Губернатор Наталья Комарова встретится онлайн с жителями Кондинского района и Урая. Разговор пойдёт об эффективности реализации нацпроектов и госпрограмм, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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"Подготовят нашу встречу в прямом эфире представитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры медики" Марина Коваленко, ученик 10 класса школы №1 Междуреченского, разработчик проектов "Помощник абитуриента" и "Солнце в рюкзаке" Яков. С вашими вопросами будут работать глава района Анатолий Дубовик, специалисты отраслевых департаментов, эксперты, команда губернатора", - отметила Комарова.

Разговор состоится в 15.00 21 мая. На следующий день, 22 мая, в 13.00 состоится онлайн-встреча с жителями Урая, также посвящённая вопросам развития города, реализации национальных проектов на его территории.

"Модераторы – директор IT-компании AGATTA, заместитель регионального руководителя ВОО "Молодая Гвардия Единой России" по Югре Антон Аргучинский, мама, получившая грант в федеральном проекте "Мама предприниматель", член молодёжного парламента при думе Югры Светлана Омельченко, социальный педагог школы №6, руководитель волонтерской организации "Творцы", волонтёр Победы по Югре Елена Трофимова – отберут вопросы к предстоящей встрече, с которыми будут работать глава города Тимур Закирзянов, специалисты окружных профильных департаментов, эксперты, команда губернатора", - уточнила Комарова.

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Глава Югры встретится с жителями Кондинского района и Урая

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Теги: Наталья Комарова, встреча, Анатолий Дубовик, Тимур Закирзянов



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