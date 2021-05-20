21 Мая 2021
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Общество Свердловская область
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

"Это мы с вами": свердловский министр назвал главную причину лесных пожаров в регионе

По данным на утро сегодняшнего дня в Свердловской области действует 17 лесных пожаров. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

"Их общая площадь составляет более 1 тыс. 400 гектар. 15 из этих пожаров на сегодняшний момент локализованы. Идет тушение, на котором работает 192 человека и 70 единиц техники", - рассказал министр.

Он назвал и основные факторы таких пожаров - аномально жаркая погода, сильный ветер и отсутствие осадков. Но главной причиной, по словам Кузнецова, был и остается человеческий фактор.

"Это мы с вами, это неосторожное обращение с огнем, это использование огня в непредусмотренных местах. Я напомню, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Это означает ограничение посещения лесов и разведения огня. За это предусмотрена административная ответственность, а при наличии значительного ущерба - и уголовная", - отметил министр.

По его данным, такая погода сохранится до конца мая.

"Мы все понимаем, что тяжело, что жарко и охота на природу, но ребят... Уважаемые жители Свердловской области! Маленькая искра, маленький не потухший уголек могут стать причиной большой беды", - заключил Алексей Кузнецов.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за ситуации с пожарами леса на Среднем Урале будут закрыты для посещения уже в самое ближайшее время.

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"Это мы с вами": свердловский министр назвал главную причину лесных пожаров в регионе

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Теги: лесные пожары, Кузнецов, причины, Свердловская область



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