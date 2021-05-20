Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в Южном лесном парке Екатеринбурга

Прокуратура проверит обстоятельства, которые привели к возгоранию трех участков площадью свыше 100 га Южного лесного парка в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, предполагается, что возгорание произошло в результате противоправных действий неустановленных лиц.

Пожар был локализован силами ГКУ Свердловской области "Дирекция лесных парков" и ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов". Помимо этого были проведены работы по пресечению распространения огня, путем создания минерализованных полос, в связи с чем угроза распространения огня к местам проживания граждан ликвидирована.

На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры района. Напомним, что Южный лесной парк, площадью в 2 тыс. 167 га, является особо охраняемой природной территорией областного значения, входит в состав земель лесного фонда и находится в федеральной собственности.

"По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц при ликвидации возгорания в лесном массиве, в настоящее время внесены представления в адрес руководителей ГКУ Свердловской области "Дирекция лесных парков" и ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" ввиду ненадлежащей профилактики правил пожарной безопасности в лесном парке", - сообщили в прокуратуре.

Также по поручению прокуратуры района отделом полиции №13 УМВД России Екатеринбурга организована доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль.

Напомним, что леса в Свердловской области будут закрыты для посещения уже в самое ближайшее время. Ранее стало известно, что свердловчанам могут запретить посещать леса из-за риска возникновения пожаров. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, на сегодняшний день данное постановление проходит согласование.