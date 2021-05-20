Глава ФСИН: Здоровье Навального восстановилось

Здоровье Алексея Навального восстановилось, он нормально питается, весит уже 82 кг, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников.

По его словам, специальных взысканий у Навального нет, как нет и цели "его как-то унизить, осложнить ему жизнь", передает РИА Новости.

"Он на общих условиях", - сказал Калашников. Оппозиционер имеет возможность общаться с семьей.

Напомним, в конце апреля Навальный сообщил, что выходит из голодовки, в которой он находился более трех недель. Перед этим Навальный был переведен в стационар для заключенных во владимирской ИК-3. До этого он находился в ИК-2 в Покрове (Владимирская область), где объявил голодовку, добиваясь допуска к себе своего лечащего врача для обследования.

Каких-либо фактов, свидетельствующих о грубом или жестоком обращении с Навальным в колонии, не установлено. Как напоминает Regnum, об этом сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.