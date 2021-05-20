21 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
пожар, деревянный дом, Усть-Турка (2021) | Фото: perm.sledcom.ru

В Прикамье во время пожара погибла семья из пяти человек

В Пермском крае вновь произошел пожар с большим количеством погибших. Сразу пять человек сгорели в частном деревянном доме в деревне Усть-Турка Кунгурского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, во время тушения огня было обнаружено тело женщины 1948 года рождения, двух ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их ына 1998 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В настоящий момент причина пожара устанавливается. Следов того, что семья стала жертвами насильственного преступления не обнаружено.

пожар, деревянный дом, Усть-Турка(2021)|Фото: perm.sledcom.ru

Отметим, что 1 марта в Пермском крае в частном жилом доме в Кудымкаре погибли сразу восемь человек, в том числе двое детей. Расследование уголовного дела взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин. Дело было передано в центральный аппарат СКР.

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В Прикамье во время пожара погибла семья из пяти человек

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Теги: пожар, деревянный дом, Усть-Турка



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