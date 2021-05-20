Свердловские леса закроют для посещения уже через неделю

Леса в Свердловской области будут закрыты для посещения уже в самое ближайшее время. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Ранее стало известно, что свердловчанам могут запретить посещать леса из-за риска возникновения пожаров. Как сообщил министр, на сегодняшний день данное постановление проходит согласование.

"Думаю, что в течение недели мы это решение примем. Это будет означать, что все посещения, за исключением посещений, связанных с тушением в лесу, будут являться незаконными и подвергаться административным наказаниям. Здесь будут принимать участие сотрудники полиции, МЧС и лесной охраны. Мы и сейчас работаем все вместе, утвержден и согласован сводный план тушения пожаров", - рассказал Кузнецов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он напомнил, что в данный момент несколько десятков сотрудников Уральской авиабазы работают в соседнем регионе - помогают бороться с лесными пожарами в Тюменской области.

"21 мая мы планируем их возвращение в родной регион, так как ситуация у нас начинает беспокоить", - добавил министр.

Напомним, сейчас во всей Свердловской области действует особый противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены немалые штрафы.