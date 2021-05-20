21 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Лексус мошенничество лизинг (2018) | Фото: Пресс-служба УМВД по Пермскому краю

Суд приговорил похитителя автомобилей в Екатеринбурге к 6 годам колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Андрея Щербакова к шести годам колонии общего режима за хищение автомобилей на сумму в 13,9 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде было доказано, что Щербаков совершал преступления с группой лиц: подельником и тремя неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Похитители орудовали с сентября 2016 г. по февраль 2017 г. и ориентировались на автомобили иностранного производства. В том числе, были украдены "Ниссан Мурано", "Инфинити FX30D", два автомобиля "Тойота Ленд Круйзер 200" и "Лексус NX200".

Хищение автомобилей совершалось с использованием радиоэлектронного оборудования путем перехвата радиосигнала ключа автомобиля, с последующим отключением противоугонной системы и запуском двигателя.

Подельник осужденного еще в декабре прошлого года был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Суд приговорил похитителя автомобилей в Екатеринбурге к 6 годам колонии

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Теги: автомобиль, хищение, суд, Екатеринбург



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