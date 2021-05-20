21 Мая 2021
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Политика В России За рубежом
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Лавров заявил, что почувствовал готовность Блинкена "разгребать завалы"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые прошли 19 мая в Рейкьявике.

По словам Лаврова, стороны достигли понимания необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном".

Министр отметил, что "завалов очень много и разгребать их непросто". Однако глава МИД РФ, по его словам, почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать, передает Regnum.

В свою очередь Блинкен написал в твиттере, что встречался с Сергеем Лавровым для "проверки предложения" о нормализации российско-американских отношений.

Отметим, переговоры прошли в преддверии готовящейся встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Встреча Путина и Байдена должна состояться в июне. Сообщалось, что решение о месте проведения будет зависеть от переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

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Лавров заявил, что почувствовал готовность Блинкена "разгребать завалы"

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Теги: сергей лавров, энтони блинкен, сша, россия



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