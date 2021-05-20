В Екатеринбурге жители Мичуринского выступили против беседок и бань в парке

В Екатеринбурге жители поселка Мичуринский выступили против строительства в местном парке.

Как говорится в тексте петиции, размещенной на сайте Change.org, в парке с многовековыми деревьями, в непосредственной близости от жилого дома и многоуровневого паркинга, вокруг которого санитарная зона, развернулось строительство отапливаемых беседок и бань - около 10 штук. Как отмечают авторы обращения, по кадастровой карте данная территория отнесена к землям сельскохозяйственного назначения.

В петиции утверждается, что коммерсанты ведут работы с нарушениями, а с жильцами близлежащих домов не был выстроен диалог.

"В настоящий момент собрано более 1000 подписей против застройки. Направлены жалобы во все инстанции, в чьей компетенции находится решение подобных вопросов. Жильцы уверены, что организация подобной деятельности нанесет непоправимый вред природе, создаст серьезный дискомфорт жителям поселка, которые гуляют с детьми в указанном парке, занимаются спортом, а также спровоцирует соответствующие негативные факторы, связанные с деятельностью (скопление лиц в состоянии алкогольного опьянения, запах шашлыка, шум и прочее), а также создаст угрозу пожаробезопасности", - говорится в обращении, адресованном в мэрию Екатеринбурга, правительство Свердловской области и природоохранную прокуратуру.

Жители требуют остановить работы, восстановить все испорченные насаждения на данном участке, а также запретить организацию незаконной деятельности. На самом сайте в настоящий момент петиция собрала чуть больше 400 подписей.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году жители ЖК "Мичуринский" в Екатеринбурге жаловались в прокуратуру из-за планов по платной парковке.