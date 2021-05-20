Депутаты заксобрания Ямала приняли отчёт об исполнении бюджета за 2020 год

Депутаты заксобрания Ямала приняли отчёт об исполнении бюджета округа за 2020 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Доходы в 2020 г. составили 201,9 млрд руб., по расходам – 239,6 млрд руб., дефицит – 37,6 млрд руб. Госдолг округа – 10 млрд руб. (5% от доходов).

Ранее на заседании комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам стало известно, что в прошлом году полное финансовое обеспечение получили реализуемые на территории национальные проекты, новые законодательные инициативы. В числе наиболее значимых – предоставление в полном объёме с первого дня работы так называемых "северных надбавок" работникам бюджетной сферы. Спикер парламента Сергей Ямкин отметил, что Ямал ждут новые социальные и инфраструктурные проекты: строительство 25 новых школ и реновация действующих, проект Северный широтный ход, в котором региональным финансистам предстоит освоить новый вид межбюджетного взаимодействия – инфраструктурный бюджетный кредит.

"У меня нет никаких сомнений, что мы справимся с этими задачами. Хочу в очередной раз напомнить, что, оценивая эффективность использования бюджета, за каждой цифрой мы всегда должны видеть конкретную пользу для людей", – сказал Ямкин.

Руководитель фракции КПРФ Елена Кукушкина отметила на заседании парламента, что не будет поддерживать документ. В итоге при одном голосе против отчёт приняли.

Напомним, об инфраструктурных кредитах как форме поддержки различных проектов сообщил в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.