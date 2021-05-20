Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

Скончался бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Ему было 84 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Игумнов родился в 1936 году. Окончил Пермское речное училище. В 1969—71 гг. — начальник промышленно-транспортного отдела Кизеловского горкома КПСС, потом с 1971—1983 года председатель горисполкома города Кизела. В 1973 году окончил Высшую школу профдвижения. Член КПСС до августа 1991 года.

Губернатором Пермской области стал в 1996 г. Позиционировал себя, как член команды Ельцина. В 2002 г. не смог выиграть губернаторские выборы, уступив место главы региона мэру Перми Юрию Трутневу.

После поражения на выборах работал в компании "ЛУКОЙЛ", а затем вышел на пенсию.

Сегодняшнее заедание заксобрания депутаты Пермского края начали с минуты молчания в память о бывшем губернаторе.