Мосгордума проголосовала за траты на новые хорды и ушла в отпуск на 4 месяца с сохранением зарплаты в 500 тысяч

Правительство Москвы предложило потратить 191 млрд новых доходов бюджета в основном на ускоренное строительство хорд – СВХ и ЮВХ.

Голосование проходило 19 мая, практически ночью. Депутаты от оппозиции предложили деньги потратить на социальные выплаты, но единороссовское большинство было "за", об этом сообщил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

"После 23 часов оппозиционные депутаты предложили поправки: деньги со строек хорд перераспределить на выплату пенсионерам, пострадавшим от блокировки соцкарт, а также на ликвидацию очередей на жилье. Но единороссы с зарплатой 500 000 рублей в месяц устали и ушли из зала", - сообщил Ступин.

"Зал почти пустой! В голосовании принимают участие 9-10 депутатов. В итоге против поправок никто не голосовал, но поправки в пользу людей не приняты, поскольку голосовали меньше половины депутатов", - заявил Ступин.

Кроме того, депутат-коммунист возмутился тем, что столичный парламент объявил перерыв в работе на четыре месяца с сохранением зарплаты. За такое решение проголосовали депутаты от "Единой России", именно они получают оклады в сотни тысяч рублей. Ступин пояснил, что рядовые депутаты не получают зарплату в Мосгордуме.

"Все оппозиционные депутаты, не получающие зарплаты в Мосгордуме, против - надо работать на благо жителей без перерывов в треть года! Но, к сожалению, у "ЕР" большинство", - написал он.