Путин поддержал идею переноса переписи населения

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь.

Он считает, что она не должна совпадать по времени с выборами в Госдуму в сентябре, так как работу переписчиков и сотрудников избиркомов будут делать одни и те же люди, особенно в малых городах и районах.

Глава государства поддержал данное предложение. При этом Росстат уже принял решение о проведении переписи с 1 по 31 октября.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова перенос также одобрила, пишет "Коммерсант".

Перепись населения должна была пройти весной 2020 года, но срок ее проведения был сдвинут на осень из-за эпидемии коронавируса. Еще в марте текущего года депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос главе кабмина России Михаилу Мишустину, министру экономики Максиму Решетникову и главе ЦИК Элле Памфиловой. Как считает коммунист, проведение основного этапа переписи населения, который пройдет с 23 августа по 30 сентября создало бы "серьезные помехи" для кампании по выборам в Госдуму, которые намечены на 19 сентября. С ним согласились и другие оппозиционные политики.