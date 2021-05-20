21 Мая 2021
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Тонкий лед, знак, запрет, хождение по льду запрещено (2018) | Фото: МЧС по Пермскому краю

Житель Башкортостана спас в Краснотурьинске тонущего ребенка

В городе Краснотурьинске наградили 36-летнего жителя Башкортостана Андрея Горькова, который спас малолетнего ребёнка, тонувшего в ледяной воде.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, Горьков получил медаль "Доблесть и Отвага" СКР, а также медаль от МЧС России.

8 ноября 2020 года в Краснотурьинске Горьков, работающий вахтовым методом в качестве крепильщика подземного участка на одной из местных шахт, находился недалеко от водоема по улице Рюмина. Он услышал крик мальчика 2009 года рождения о помощи, который провалился под лед. Мужчина подполз по хрупкому льду и вытащил ребенка полыньи.

Отмечается, что сам Андрей Горьков воспитывает троих несовершеннолетних детей.

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Житель Башкортостана спас в Краснотурьинске тонущего ребенка

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Теги: дети, Краснотурьинск



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