Житель Башкортостана спас в Краснотурьинске тонущего ребенка

В городе Краснотурьинске наградили 36-летнего жителя Башкортостана Андрея Горькова, который спас малолетнего ребёнка, тонувшего в ледяной воде.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, Горьков получил медаль "Доблесть и Отвага" СКР, а также медаль от МЧС России.

8 ноября 2020 года в Краснотурьинске Горьков, работающий вахтовым методом в качестве крепильщика подземного участка на одной из местных шахт, находился недалеко от водоема по улице Рюмина. Он услышал крик мальчика 2009 года рождения о помощи, который провалился под лед. Мужчина подполз по хрупкому льду и вытащил ребенка полыньи.

Отмечается, что сам Андрей Горьков воспитывает троих несовершеннолетних детей.