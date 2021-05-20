Госдеп не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG и его руководителя

Госдепартамент США отказался от введения ограничительных мер против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

Решение обосновывается национальными интересами США. Санкции вводятся против четырех российских судов и четырех компаний.

Администрация президента США Джо Байдена объявила об отказе от обязательных санкций, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, таким образом, администрация президента Джо Байдена не готова пойти на разрыв отношений с Германией из-за трубопровода.

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