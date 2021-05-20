Грызлов: Усилились обстрелы со стороны Украины в Донбассе

Обстрелы в Донбассе со страны Украины усилились по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщил глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. По его словам, это произошло перед заседанием группы по урегулированию конфликта 19 мая.

Как отметил Грызлов, Киев не планирует наказывать своих силовиков за нарушения режима прекращения огня, приводящие зачастую к трагическим последствиям, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, Украина представила "Нормандской четверке" вариант изменения Минских соглашений.