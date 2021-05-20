Росстат: недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 12 по 17 мая составила 0,1%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, больше всего подорожала белокочанная капуста (+4,4%), морковь (+3,4%), лук репчатый (+3,1%) и картофель (+3,0%). Дешевле стали куриные яйца (–1,4%). По данным ведомства, в стране продолжает дорожать проживание в гостиницах (до +3,8%), а также в хостелах (+1,7%).

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на социально значимые продукты в прошлом году и в текущем. Оказалось, что многие предприниматели повысили цены на продукты. Он добавил, что есть и еще одна причина роста цен – "жадность".