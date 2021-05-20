21 Мая 2021
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Политика Северо-Кавказский ФО
Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров сообщил, в каком случае откажется от участия в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примет решение об участии в выборах руководителя региона, которые пройдут в сентябре текущего года, ознакомившись с общественным мнением.

Он заявил, что еще не определился с участием в выборах. "Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

Он напомнил, что в Единый день голосования в Чечне планируются выборы трех уровней - федерального, регионального и муниципального.

Напомним, 15 марта была опубликована вторая часть расследования о казнях в Чечне. Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину,. Газета, по их мнению, распространяет клеветническую информацию, подрывающую стабильность в Чечне.

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Кадыров сообщил, в каком случае откажется от участия в выборах

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Теги: Кадыров, выборы, Чечня



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