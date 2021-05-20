21 Мая 2021
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Экономика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

В Госдуму поступили поправки о бесплатном подключении россиян к газу

Поправки о бесплатном подключении россиян к газу, которые предложила "Единая Россия", примут до конца весенней сессии.

Документ уже поступил в Госдуму, его рассмотрят в ближайшее время. "В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате", — сообщил председатель профильного комитета Павел Завальный.

Среди авторов поправок — председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, пишет "Коммерсант".

Ранее в "Газпроме" прокомментировали ситуацию с бесплатным подключением к газу, о чем в своем послании говорил президент страны.

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В Госдуму поступили поправки о бесплатном подключении россиян к газу

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Теги: Госдума, газ, поправки, россияне



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