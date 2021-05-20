Российским заключенным могут разрешить пользоваться сайтами судов и органов власти

Минюст России хочет разрешить заключенным ограниченный выход в Сеть.

Как заявил министр юстиции Константин Чуйченко, речь идет только об использовании официальных сайтов судов и органов государственной власти. "Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных", — заявил Чуйченко.

Он отметил, что доступ в социальные сети заключенным предоставлен не будет. Также Минюст намерен увеличить личное время заключенных, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что условия пребывания в СИЗО и колониях страны могут стать гуманнее, в том числе за счет расширения перечня платных услуг, которые смогут получить заключенные.