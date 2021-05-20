Нарышкин заявил о попытке США перебросить свои войска из Афганистана в соседние страны

США будут пытаться перебросить свои войска из Афганистана в соседние государства, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах", — сказал Нарышкин.