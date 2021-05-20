Нарышкин заявил о попытке США перебросить свои войска из Афганистана в соседние страны
США будут пытаться перебросить свои войска из Афганистана в соседние государства, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах", — сказал Нарышкин.
Он сослался на имеющуюся информацию о подобных предпринимаемых попытках, сообщает РИА "Новости".
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов призвал избегать военного развития событий в Афганистане после переноса сроков вывода из страны американского контингента.
Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.