21 Мая 2021
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нарышкин сергей евгеньевич председатель государственной думы рф (2016) | Фото: Накануне.ru

Нарышкин заявил о попытке США перебросить свои войска из Афганистана в соседние страны

США будут пытаться перебросить свои войска из Афганистана в соседние государства, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Очевидно, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах", — сказал Нарышкин.

Он сослался на имеющуюся информацию о подобных предпринимаемых попытках, сообщает РИА "Новости".

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов призвал избегать военного развития событий в Афганистане после переноса сроков вывода из страны американского контингента.

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Нарышкин заявил о попытке США перебросить свои войска из Афганистана в соседние страны

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Теги: Нарышкин, США, Афганистан, войска



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