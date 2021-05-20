На Астрахань обрушилась песчаная буря

Песчаная буря обрушилась на Астрахань.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС РФ, она вызвана усилением северо-западного ветра из Калмыкии. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение. По данным спасателей, ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с. Существуют риски обрыва линий энергообеспечения и связи, вероятности повреждения легких строений, кровли зданий, рекламных конструкций, повала деревьев.

В настоящее время около 4 тыс. местных жителей остались без электроэнергии в трех районах области. Причина тому - сильный ветер. Из-за непогоды пострадал один человек. На 18-летнего молодого человека обрушилась часть балконной конструкции.