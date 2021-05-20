21 Мая 2021
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Происшествия СЗФО
разлив нефти, Урьевский Еган (2021) | Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

В Коми после нефтеразлива на объекте "Лукойла" собрана основная масса нефтепродуктов

В Коми основную массу нефтепродуктов, которые попали в реку Колву после нефтеразлива в соседнем НАО, удалось собрать.

Как сообщило ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", радужной пленки по течению реки не наблюдается. Как сообщил руководитель региона Владимир Уйба, в устранении последствий нефтеразлива участвовали 209 человек, 22 лодки, два катера и семь барж. Собрано свыше ста тонн нефтесодержащих отходов, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в Коми после аварии на объекте "Лукойла" готовятся протесты. Комитет спасения Печоры требует от главы РК Владимира Уйбы, чтобы "Лукойл" полностью заплатил за ущерб, нанесенный природе, в бюджет республики.

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В Коми после нефтеразлива на объекте "Лукойла" собрана основная масса нефтепродуктов

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Теги: нефтеразлив, Коми, Лукойл



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