Александр Беглов пообещал открыть в Петербурге культурно-деловой центр им. Хо Ши Мина

Памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину откроют в Санкт-Петербурге 19 мая 2022 года.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", губернатор Александр Беглов пообещал также открыть культурно-деловой центр имени Хо Ши Мина. Это должно произойти после снятия в городе ограничительных мер.

Памятник будет воздвигнут на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина, где год назад был установлен закладной камень.

Бронзовый монумент высотой 3-4 метра, обращенный лицом на восток, в сторону Вьетнама, будет установлен на каменном постаменте высотой 2 метра. По данным администрации города, изготовление и установку памятника возьмет на себя вьетнамская сторона, а благоустройством территории займётся администрация Выборгского района.

Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 г., в 1923-1924 гг. по линии Коминтерна жил, учился и работал в СССР. Именно с Петрограда, куда он прибыл пароходом из Франции, началось пребывание будущего вьетнамского лидера на советской земле.