21 Мая 2021
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Политика В России
Проект памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге (2021) | Фото: gov.spb.ru

Александр Беглов пообещал открыть в Петербурге культурно-деловой центр им. Хо Ши Мина

Памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину откроют в Санкт-Петербурге 19 мая 2022 года.
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Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", губернатор Александр Беглов пообещал также открыть культурно-деловой центр имени Хо Ши Мина. Это должно произойти после снятия в городе ограничительных мер.

Памятник будет воздвигнут на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина, где год назад был установлен закладной камень.

Закладной камень на месте памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петребурге(2021)|Фото: gov.spb.ru

Бронзовый монумент высотой 3-4 метра, обращенный лицом на восток, в сторону Вьетнама, будет установлен на каменном постаменте высотой 2 метра. По данным администрации города, изготовление и установку памятника возьмет на себя вьетнамская сторона, а благоустройством территории займётся администрация Выборгского района.

Проект памятника Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге(2021)|Фото: gov.spb.ru

Хо Ши Мин родился 19 мая 1890 г., в 1923-1924 гг. по линии Коминтерна жил, учился и работал в СССР. Именно с Петрограда, куда он прибыл пароходом из Франции, началось пребывание будущего вьетнамского лидера на советской земле.

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Александр Беглов пообещал открыть в Петербурге культурно-деловой центр им. Хо Ши Мина

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Теги: Петербург, Вьетнам, Хо Ши Мин, Беглов



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