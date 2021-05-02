ФК "Занит" третий раз подряд стал чемпионом России

Футбольный клуб "Зенит" стал чемпионом России по футболу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба. 2 мая петербуржцы разгромили московский "Локомотив" со счетом 6:1 на "Газпром Арене" и в восьмой раз в своей истории завоевали золотые медали Тинькофф РПЛ.

Набрав 61 очко после 28 туров, сине-бело-голубые стали недосягаемы для преследователей. "Зенит" завоевал главный трофей страны в восьмой раз в своей истории. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 и 2020 гг. Сине-бело-голубые в шестой раз подряд выиграли чемпионство досрочно — за два тура до конца (в 2010-м и сезоне-2014/15 — за два тура, в сезонах-2011/12 и 2018/19 — за три, в 2019/20 — за четыре).



Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный в стране обладатель сразу двух международных трофеев — Кубка и Суперкубка УЕФА.Первый матч в статусе действующего чемпиона Тинькофф Российской Премьер-лиги петербуржцы проведут 8 мая на выезде против "Уфы".