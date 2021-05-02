02 Мая 2021
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Происшествия Южный ФО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Сочи чиновнику вменили вымогательство 75 миллионов

В Сочи арестованы бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города и его 50-летний знакомый, которым вменяют получение взятки и, соответственно, посредничество во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в краснодарском краевом управлении СКР.

По версии следствия, осенью 2020 г. генеральный директор строительной организации сообщил 50-летнему злоумышленнику о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе Сочи. Тот предложил собеседнику за взятку в 75 млн руб., которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов.

В случае отказа потенциальному застройщику обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным. Директор строительной организации согласился и по требованию посредника в ноябре-декабре 2020 г. передал ему часть 3,8 млн руб., а после обратился к правоохранителям. Вечером 30 апреля 2021 г. в ходе встречи в одном из кафе Сочи заявитель передал чиновнику и его знакомому вторую часть из требуемой взятки – 20 млн руб. После их задержали.

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В Сочи чиновнику вменили вымогательство 75 миллионов

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Теги: Сочи, департамент градостроительства и архитектуры, взятка



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