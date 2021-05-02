Продлено задержание водителя микроавтобуса, попавшего в аварию на Ставрополье

Ленинской районный суд Ставрополья санкционировал продление срока задержания водителя микроавтобуса – участника крупной аварии с пятью жертвами, сообщает "Интерфакс".

Срок продлён до 72 часов – до 17.40 5 мая. Водитель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, ДТП произошло накануне. Погибли пять юных спортсменок-баскетболисток. Предварительно, в качестве возможной причины трагедии называется неудачная попытка обгона легковым автомобилем грузовика, который опрокинулся на микроавтобус со спортсменками.

Возбуждено уголовное дело статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело будет передано в производство следователей Главного следственного управления СК России. В Волгоградской области 3 мая объявили траур.